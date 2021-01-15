В начале 2021 года 64% россиян уверены, что цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше. В декабре ускорение роста цен заметили 69% граждан. Снижения цен в минувшем году и сейчас не заметил никто. Данные опроса публикует ФОМ 15 января.

37% россиян полагают, что цены дальше будут расти «как раньше», а 30% ждут ускорения темпов роста. Вместе с тем сама доля «пессимистов» за два месяца сократилась в полтора раза. В ноябре ускорения роста цен ждали 46% россиян.



Каждый двадцать пятый собеседник ФОМ в январе 2021 года выразил уверенность, что «цены в ближайший месяц будут снижаться». Этот вариант ответа выбрали 4% россиян.

