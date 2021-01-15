Питер Марк Ричман, американский актёр, известный большинству российских зрителей по роли СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара», скончался 14 января в возрасте 93 лет. Как сообщает Variety , он ушел от естественных причин.

Издание напоминает, что после себя актер оставил множество ролей — от сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Рыцаря дорог» до анимационного «Человека-паука», где он озвучил Человека-паука в старости.



При этом начинал он свой путь как фармацевт, и лишь потом обратился к актерству. Питер Марк Ричман играл в кино с 1950-х, появившись в таких картинах, как оскароносная лента «Дружеское увещевание» и «Чёрная орхидея», где он играл с Софи Лорен, получившей за эту роль награду в Венеции.

