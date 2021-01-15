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Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»

Питер Марк Ричман, американский актёр, известный большинству российских зрителей по роли СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара», скончался 14 января в возрасте 93 лет. Как сообщает Variety, он ушел от естественных причин.

Издание напоминает, что после себя актер оставил множество ролей — от сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Рыцаря дорог» до анимационного «Человека-паука», где он озвучил Человека-паука в старости.

При этом начинал он свой путь как фармацевт, и лишь потом обратился к актерству. Питер Марк Ричман играл в кино с 1950-х, появившись в таких картинах, как оскароносная лента «Дружеское увещевание» и «Чёрная орхидея», где он играл с Софи Лорен, получившей за эту роль награду в Венеции.

Также актер работал в театре, ставил собственные произведения, писал романы и рассказы и даже был художником. У него осталась жена и их пятеро детей.

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Комментарии (14)

zzz34
Надо было писать умер от коронавируса
Verun
не видела ни одной серии (либо просто уже не помню)
Modest_5e4ce41f7533b
Чтобы услышать вздохи сожаления, из комы надо выводить тех, кто еще помнит этот сериал.
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