У библиотеки имени Шолохова нашли сотрудники уголовного розыска Кировского района подозреваемого в нападении на 71-летнюю женщину-провизора. Он выслеживал её от торгового центра и не дал дойти до дома 2 метра.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, нападение на пожилую петербурженку произошло 12 января днем около трех часов. Женщина купила необходимое в ТРК «Конинент» и пошла к дому на проспекте Стачек. Все это время за ней шел мужчина. Он даже её обогнал и «посмотрел нехорошо», как потом вспоминала пострадавшая. Не дойдя пару метров до дверей парадной, женщина ощутила удар в голову, упала и на некоторое время потеряла ориентацию. В этот момент грабитель забрал её сумку, в которой был мобильный телефон, 3 тысячи рублей и банковская карта.