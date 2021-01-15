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Полиция за сутки нашла грабителя, сбившего с ног кулаком 71-летнюю сотрудницу аптеки. На видео попало то, как он её преследует аж от торгового центра

У библиотеки имени Шолохова нашли сотрудники уголовного розыска Кировского района подозреваемого в нападении на 71-летнюю женщину-провизора. Он выслеживал её от торгового центра и не дал дойти до дома 2 метра.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, нападение на пожилую петербурженку произошло 12 января днем около трех часов. Женщина купила необходимое в ТРК «Конинент» и пошла к дому на проспекте Стачек. Все это время за ней шел мужчина. Он даже её обогнал и «посмотрел нехорошо», как потом вспоминала пострадавшая. Не дойдя пару метров до дверей парадной, женщина ощутила удар в голову, упала и на некоторое время потеряла ориентацию. В этот момент грабитель забрал её сумку, в которой был мобильный телефон, 3 тысячи рублей и банковская карта.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Уже на следующий день у дома 31 по улице Лени Голикова был задержан подозреваемый — 30-летний неработающий гражданин без определенного места жительства и занятия.

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Комментарии (4)

local_
Менты молодцы.
тат2007amg
Исправили оперативненько, бугага..
тат2007amg
ТРК имени недоброжелателей ЦСКА..
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