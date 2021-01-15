64% россиян живут в отдельных квартирах, но такой вариант жилья является «идеальным» лишь для 28% граждан. Больше половины участников исследования ВЦИОМ мечтают жить в индивидуальном доме «не в коттеджном посёлке» — 51%. Сейчас живут под персональной крышей 28% респондентов. Данные опубликованы 15 января на сайте государственной службы социологии.

Самое сильное расхождение в реальности и мечтах у тех, кому ближе жизнь «в коттедже в коттеджном посёлке». Сейчас там уже проживает 1% россиян, но мечтают о таком жилище 13%.

В общежитиях и в коммуналке не хочет жить никто, но 1% и 2% соответственно всё ещё делят свой быт с соседями.



Главная проблема в реализации мечты о персональном жилище состоит в том, что «нет финансовых средств» — 73%. 14% россиян «устраивает текущее место проживания». 13% сетуют, что «частный дом требует постоянных вложений». 8% хотят строить свой дом самостоятельно, «но не хватает опыта». 7% граждан РФ заявили, что против переезда в частный дом выступают «члены семьи». По 4% голосов набрали варианты «на рынке нет интересных предложений» и «не хочу жить за городом».



Топ-5 факторов, которые наиболее важны при выборе жилья, возглавляет «наличие социальной инфраструктуры в пешей доступности» — 56%. Транспортная доступность важна 52% россиян. 41% опрошенных хотят тихий безопасный район с прогулочными зонами. Качество постройки дома оказалось лишь на четвёртом месте основных факторов — 40%. 36% заявили, что им нужна «хорошая экология».



Опрос был проведён 24–30 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

