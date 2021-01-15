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Из Петербурга в Англию отправили десятки посылок, в которых сигареты прятались среди конфет и игрушек

Жители Петербурга и Пскова в течение года настойчиво снабжали англичан сигаретами, пересылая их по почте. Табак маскировали под безобидные посылки — всего таких нашли около 70.

Как сообщает 15 января пресс-служба Пулковской таможни, за прошедший год на пулковском Почтовом таможенном посту были выявлены случаи несоответствия сведений, заявленных в сопроводительных документах, содержимому международных почтовых отправлений. Рентген показал, что вместо печенья, конфет, чая и детских игрушек в посылки была упакована табачная продукция. Так, в 69 отправлениях нашли почти 17 тысяч пачек сигарет.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни
Фото: Пресс-служба Пулковской таможни

Посылки отправлялись из Санкт-Петербурга и Пскова в разные города Великобритании. Все отправители и получатели — физические лица.

Таможня рассматривает вопрос о привлечении отправителей к ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по фактам недекларирования товаров. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

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