Жители Петербурга и Пскова в течение года настойчиво снабжали англичан сигаретами, пересылая их по почте. Табак маскировали под безобидные посылки — всего таких нашли около 70.
Как сообщает 15 января пресс-служба Пулковской таможни, за прошедший год на пулковском Почтовом таможенном посту были выявлены случаи несоответствия сведений, заявленных в сопроводительных документах, содержимому международных почтовых отправлений. Рентген показал, что вместо печенья, конфет, чая и детских игрушек в посылки была упакована табачная продукция. Так, в 69 отправлениях нашли почти 17 тысяч пачек сигарет.
Посылки отправлялись из Санкт-Петербурга и Пскова в разные города Великобритании. Все отправители и получатели — физические лица.
Таможня рассматривает вопрос о привлечении отправителей к ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по фактам недекларирования товаров. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.