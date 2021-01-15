Жители Петербурга и Пскова в течение года настойчиво снабжали англичан сигаретами, пересылая их по почте. Табак маскировали под безобидные посылки — всего таких нашли около 70.

Как сообщает 15 января пресс-служба Пулковской таможни, за прошедший год на пулковском Почтовом таможенном посту были выявлены случаи несоответствия сведений, заявленных в сопроводительных документах, содержимому международных почтовых отправлений. Рентген показал, что вместо печенья, конфет, чая и детских игрушек в посылки была упакована табачная продукция. Так, в 69 отправлениях нашли почти 17 тысяч пачек сигарет.