Авторитетного в криминальной среде Александра Анохина отправили в изолятор. Его обвиняют в навязывании «крыши» за 2 млн кулаками

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 января, эпизод, который инкриминируется мужчине, произошел два года назад в марте. По версии следствия, Анохин с несколькими не установленными пока лицами «наехал» на двух жителей Петербурга. Им назначили встречу в бизнес-центре «Полюстрово» под надуманным предлогом. Первым пустили «переговорщика», который, не зная о конечной цели встречи, выдвинул мужчинам требования о погашении задолженности перед юридической компанией. Затем к «диалогу» присоединился Анохин, который вместе с товарищами, осуществляющими силовую поддержку, высказал потерпевшим требования о передаче им денежных средств в сумме 2,5 млн рублей. Когда поступил отказ, один из приглашенных мужчин получил кулаком в голову. После этого требования выросли, теперь от них также ждали ежемесячной выплаты в 2 млн рублей. За это им обещали общее покровительство, а также безопасность для близких. В случае отказа родных мужчин обещали убить. Требования также подкреплялись ударами, на этот раз уже били второго приглашенного.

Аппетиты росли, как рос и «долг» мужчин — в итоге от них просили 24 млн рублей.



«Следователь в том числе указал, что Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на организации совершения и совершает преступления в сфере вымогательств и разбойных нападений, не имеет постоянного легального источника дохода, извлекает прибыль за счет совершения преступлений против собственности и против личности», — сообщает пресс-служба.



Защита Анохина просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета совершения определенных действий. Адвокаты и сам обвиняемый сообщили в суде, что сам обвиняемый ранее судим не был, имеет устойчивые социальные связи, родственников, нуждающихся в его помощи, страдающих рядом заболеваний, сам страдает рядом заболеваний, имеет место работы, характеризуется положительно.



Однако суд принял решение об аресте Александра Анохина на два месяца.

