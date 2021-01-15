На Васильевском острове поймали иностранца. Его подозревают в нездоровом влечении к детям

Очередного развратника задержала полиция Петербурга на Васильевском острове. Гражданин другой страны якобы приставал к 9-летней девочке в парадной.
Как стало известно «Фонтанке» 15 января, двумя днями ранее у дома
Поводом для задержания послужило заявление петербурженки, которая рассказала, что около пяти вечера в среду какой-то негодяй совершил развратные действия в отношении её 9-летней дочки. Оголял части тела мужчина на лестничной клетке между 1 и 2 этажом в доме
Ещё одно уголовное дело собираются возбудить в Адмиралтейском районе. Там 36-летняя врач-стоматолог нашла в телефоне 12-летней дочки непристойные фото её отца, бывшего мужа заявительницы.