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На Васильевском острове поймали иностранца. Его подозревают в нездоровом влечении к детям

Очередного развратника задержала полиция Петербурга на Васильевском острове. Гражданин другой страны якобы приставал к 9-летней девочке в парадной.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, двумя днями ранее у дома № 69 по 8-й линии В.О. был взят 39-летний приезжий из Республики Узбекистан. Мужчину поместили в камеру, пока что поводом послужила административная статья о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении дела по уголовной статье о разврате пока решается.

Поводом для задержания послужило заявление петербурженки, которая рассказала, что около пяти вечера в среду какой-то негодяй совершил развратные действия в отношении её 9-летней дочки. Оголял части тела мужчина на лестничной клетке между 1 и 2 этажом в доме № 43 по 6-ой линии В.О.

Ещё одно уголовное дело собираются возбудить в Адмиралтейском районе. Там 36-летняя врач-стоматолог нашла в телефоне 12-летней дочки непристойные фото её отца, бывшего мужа заявительницы.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Нам же САМ сказал, что у нас мало трудовой силы из бывших стран СНГ, а у них там свои понятия кто малолетний , а кто нет.
Чёрт Опасный
России нужно больше мигрантов, да!
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