На Васильевском острове поймали иностранца. Его подозревают в нездоровом влечении к детям

Очередного развратника задержала полиция Петербурга на Васильевском острове. Гражданин другой страны якобы приставал к 9-летней девочке в парадной.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, двумя днями ранее у дома № 69 по 8-й линии В.О. был взят 39-летний приезжий из Республики Узбекистан. Мужчину поместили в камеру, пока что поводом послужила административная статья о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении дела по уголовной статье о разврате пока решается.