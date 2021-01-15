В Петербурге — больше всего желающих стать банкротами без суда. Получается мало у кого

Санкт-Петербург обошел Москву и стал лидером в стране по числу заявлений граждан на внесудебное банкротство, заработавшее в сентябре 2020 года. Это упрощённый механизм списания долгов, бесплатный и без судебных разбирательств.

Как пишет 15 января РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за период с сентября по декабрь россияне подали через МФЦ более 6,4 тысячи заявлений о банкротстве по новой процедуре. Активнее всего это делали в Петербурге: в МФЦ обратились более 500 должников, почти на треть больше, чем в Москве. В пятерку регионов с наибольшим спросом на внесудебное банкротство вошли Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.