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В Петербурге — больше всего желающих стать банкротами без суда. Получается мало у кого

Санкт-Петербург обошел Москву и стал лидером в стране по числу заявлений граждан на внесудебное банкротство, заработавшее в сентябре 2020 года. Это упрощённый механизм списания долгов, бесплатный и без судебных разбирательств.

Как пишет 15 января РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за период с сентября по декабрь россияне подали через МФЦ более 6,4 тысячи заявлений о банкротстве по новой процедуре. Активнее всего это делали в Петербурге: в МФЦ обратились более 500 должников, почти на треть больше, чем в Москве. В пятерку регионов с наибольшим спросом на внесудебное банкротство вошли Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.

Несмотря на высокий (в некоторых регионах) спрос, доля удовлетворённых обращений может быть незначительной. Например, в Санкт-Петербурге процедуру смогли начать только 3,8% желающих, в Москве — 9,2%.

В целом по стране в сентябре добиться запуска банкротства смогли чуть больше 20% желающих, а в декабре уже 41,4%. За четыре месяца МФЦ одобрили 1,8 тысячи обращений, а 4,6 тысячи вернулись должникам.

Поправки в закон «О банкротстве» были приняты в 2020 году. Механизм упрощенного списания долгов обсуждался минимум с конца 2016 года, но на фоне пандемии и кризиса в России изменения в законодательство вносились в ускоренном режиме. Теперь гражданин может подать на банкротство во внесудебном порядке через МФЦ по месту жительства. Запуск процедуры возможен при соблюдении двух условий: долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для его погашения. Сотрудники МФЦ должны удостовериться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились без результата, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам. В этом случае процедура упрощенного банкротства запускается, и через шесть месяцев долги человека будут списаны, если кредиторы не предъявят новых претензий.

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Комментарии (2)

dimas062
Ну Москва-то побогаче будет, потому и банкротств поменьше. А вообще мутная тема - за тех, кому долги спишут, будут платить другие граждане.
killbeachtrash
Очень много условий для принятия документов на банкротство в МФЦ. Прежде это делать - изучите этот вопрос или подготовьтесь заранее.
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