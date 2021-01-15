Байден пообещал выплатить американцам по 1,4 тыс. долл.

Избранный президент США Джо Байден в четверг обнародовал план по поддержке экономики страны в период пандемии на 1,9 трлн долларов.

Как сообщает 15 января Associated Press, проект под названием «Американский план спасения» ставит среди прочих следующие цели: сделать 100 миллионов прививок от коронавируса к сотому дню правления администрации Байдена, открыть к весне большинство школ, оказать финансовую помощь тем, кто борется с затяжными экономическими последствиями пандемии.

Гражданам США обещаны выплаты в размере 1,4 тысячи долларов. В совокупности с принятым ранее пакетом, в который включены выплаты по 600 долларов, общий размер помощи американцам от государства составит 2 тысячи долларов.