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Байден пообещал выплатить американцам по 1,4 тыс. долл.

Избранный президент США Джо Байден в четверг обнародовал план по поддержке экономики страны в период пандемии на 1,9 трлн долларов.

Как сообщает 15 января Associated Press, проект под названием «Американский план спасения» ставит среди прочих следующие цели: сделать 100 миллионов прививок от коронавируса к сотому дню правления администрации Байдена, открыть к весне большинство школ, оказать финансовую помощь тем, кто борется с затяжными экономическими последствиями пандемии.

Гражданам США обещаны выплаты в размере 1,4 тысячи долларов. В совокупности с принятым ранее пакетом, в который включены выплаты по 600 долларов, общий размер помощи американцам от государства составит 2 тысячи долларов.

До сентября продлевается временное повышение пособий по безработице и мораторий на выселение и отчуждение права выкупа. Минимальная заработная плата повышается до 15 долларов в час, увеличиваются оплачиваемые отпуска для рабочих и налоговые льготы для семей с детьми.

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал предложенный конгрессменами план по поддержке экономики, который включал выплаты по 600 долларов вместо затребованных главой страны выплат по 2 тысячи. В конце 2019 года пакет был включен в бюджет страны на 2021 год, подписанный Трампом.

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Комментарии (8)

dedmoroz_5e4d8827384c2
видимо, за глобалиста действительно народ там не голосовал, что теперь надо деньги раздавать и войсками охранять от народа)))
USSR_forever
сразу видно - кто настоящий президент, а кто дуб-дубом и липка недоделанная.... в США в который раз будут выделять своему населению реальных прямых денег... а что в России? а в России что в прошлом году, что в этом - фига (кукиш). Ну и кто реально заботится о своём населении а кому на него плевать? Обнулённый дед с его сообществом старых маразматиков отказалось россиянам дать денег (хотя бы по 100К), как итог - миллионы безработных, рост числа преступлений и падающая в тар-тарары экономика на фоне галлопирующей инфляции (увеличение ндс с 18 до 20% не прошло бесследно, хотелки ритейлеров и откатчиков-чинушек не стали меньше, дизель в цене стал как 98-й бензин - всё это вылилось в ту опу, которая вырисовывается всё чётче и чётче).... Процитирую одного известного алкаша: "вот такая вот понимаешь загогулина"...
Modest_5e4ce41f7533b
Перевод этой суммы в рубли ничего кроме ругани в нашем отечестве не вызовет.
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