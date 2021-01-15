Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 января отправил в отставку правительство республики, сообщается на официальном портале региона. Все министры пока будут находиться в статусе исполняющих обязанности.
«Задач много, они непростые, и безусловно требуются определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал указ об отставке правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил Цыденов на совещании с членами правительства.
Он перечислил приоритетные задачи власти: «создание условий для работы, жизни людей», создание рабочих мест, опора «собственному бизнесу, нашим людям», «чтобы наши люди имели возможность самореализовываться». Остро стоят вопросы экологии («безусловно, сохранение озера Байкал»), лесопользования, образования, здравоохранения, поддержки семей с детьми, ветеранов и пенсионеров.
«В нынешних условиях вся работа должна строиться с учетом новых современных, цифровых методов. <…> Усиление именно цифровой работы и новых методов — это тот акцент, который необходимо делать в текущем году», — отметил глава региона.