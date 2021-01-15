Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 января отправил в отставку правительство республики, сообщается на официальном портале региона. Все министры пока будут находиться в статусе исполняющих обязанности.

«Задач много, они непростые, и безусловно требуются определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал указ об отставке правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил Цыденов на совещании с членами правительства.