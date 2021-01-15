Пассажиры рейса на черноморский курорт утром 15 января проводят время в салоне самолета в Пулково. Им объясняют, что на борту замерзла вода.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Борис, вылететь в Сочи самолет авиакомпании Red Wings должен был в 7:20. Пассажиры прошли регистрацию, поднялись на борт. Однако самолет в пункт назначения вовремя не вылетел.



«Вокруг самолета тепловые машины. Стюардессы говорят, что замёрзла вода и вся система», — рассказывает Борис.