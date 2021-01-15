Пассажиры рейса на черноморский курорт утром 15 января проводят время в салоне самолета в Пулково. Им объясняют, что на борту замерзла вода.
Как рассказал «Фонтанке» читатель Борис, вылететь в Сочи самолет авиакомпании Red Wings должен был в 7:20. Пассажиры прошли регистрацию, поднялись на борт. Однако самолет в пункт назначения вовремя не вылетел.
«Вокруг самолета тепловые машины. Стюардессы говорят, что замёрзла вода и вся система», — рассказывает Борис.
По его словам, в 9:10 самолет был еще в петербургском аэропорту. Пассажирам пообещали, что через полчаса они все-таки поднимутся в небо.
В Пулково «Фонтанке» сообщили, что пока нет информации о нештатных ситуациях с вылетом. За «тепловые машины» пассажир мог принять аппараты, которые занимаются антиобледенительной работой.
Запрос в Red Wings пока остался без ответа.