FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Улететь из петербургских –20 в +6 не так-то просто. Борт на Сочи задерживается почти на 2 часа из-за «замерзшей воды»

Пассажиры рейса на черноморский курорт утром 15 января проводят время в салоне самолета в Пулково. Им объясняют, что на борту замерзла вода.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Борис, вылететь в Сочи самолет авиакомпании Red Wings должен был в 7:20. Пассажиры прошли регистрацию, поднялись на борт. Однако самолет в пункт назначения вовремя не вылетел.

«Вокруг самолета тепловые машины. Стюардессы говорят, что замёрзла вода и вся система», — рассказывает Борис.

Фото: читатель Борис

По его словам, в 9:10 самолет был еще в петербургском аэропорту. Пассажирам пообещали, что через полчаса они все-таки поднимутся в небо.

В Пулково «Фонтанке» сообщили, что пока нет информации о нештатных ситуациях с вылетом. За «тепловые машины» пассажир мог принять аппараты, которые занимаются антиобледенительной работой.

Запрос в Red Wings пока остался без ответа.

Фото: читатель Борис

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Чёрт Опасный
"В Пулково «Фонтанке» сообщили, что пока нет информации о нештатных ситуациях с вылетом. За «тепловые машины» пассажир мог принять аппараты, которые занимаются антиобледенительной работой."

И тут же фото, на котором не деайсер, а змей горыныч.
Modest_5e4ce41f7533b
Когда зимой самолет загоняют в теплый ангар, с него пара тонн конденсата выливается.
VVSss
Главное, что бы не было российской халатности. И не пострадали люди.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний