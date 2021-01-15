Как минимум семь человек погибли и более 600 пострадали в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Сулавеси.

Как передаёт 15 января Reuters со ссылкой на агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился на глубине 10 километров в шести километрах от города Мажен. Оно ощущалось в течение семи секунд, цунами не вызвало.

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики сообщил, что вслед за этими землетрясениями зафиксированы не менее 26 афтершоков. Ещё одно более мощное землетрясение может спровоцировать цунами.