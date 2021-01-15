Как минимум семь человек погибли и более 600 пострадали в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Сулавеси.
Как передаёт 15 января Reuters со ссылкой на агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился на глубине 10 километров в шести километрах от города Мажен. Оно ощущалось в течение семи секунд, цунами не вызвало.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики сообщил, что вслед за этими землетрясениями зафиксированы не менее 26 афтершоков. Ещё одно более мощное землетрясение может спровоцировать цунами.
В Мажене, по предварительным данным, погибли четыре человека, 637 получили травмы в Мажене, ещё трое погибли и 20 пострадали в городе Мамуджу. Тысячи людей покинули дома в поисках безопасного места. В соцсетях распространяются видео, как ребёнок оказывается в ловушке под завалами, а люди пытаются разбирать обломки голыми руками.
Многие здания сильно повреждены, в том числе две гостиницы, офис губернатора Западного Сулавеси и торговый центр, разрушены некоторые мосты.
РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс» пишет о разрушенной больнице. Под завалами остались врачи и пациенты — более 10 человек. На месте происшествия идёт спасательная операция.