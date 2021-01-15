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Водитель УАЗа на Латышских Стрелков не заметил человека на «зебре»

Серьёзное ДТП произошло в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 15 января «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной информации, вчера около 19 часов на пересечении улиц Латышских Стрелков и Ворошилова (у дома 17, корпус 1, по Латышских Стрелков) 46-летний мужчина на УАЗе «Патриоте» сбил 38-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Женщина попала в больницу с переломом бедра в тяжёлом состоянии.

В тёмное время суток ДТП с пешеходами становится очень много. Пешеходам на «зебре» стоит посмотреть на водителя и убедиться, что тот заметил и пропускает идущего человека.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Хороший совет от фонтанки пешеходам;
"Пешеходам на «зебре» стоит посмотреть на водителя и убедиться, что тот заметил и пропускает идущего человека."

Хороший совет водителям от меня:
"Приближаясь к «зебре» считайте что там есть пешеход, пока не докажете себе обратное."
Kezevo
Все водители уазов вообще помоему ездят с закрытыми глазами.
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