Массовое ДТП на КАД произошло, как это часто бывает, из-за стоявшего на проезжей части транспортного средства: кто-то не успел среагировать и объехать его.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», вечером 14 января после заезда на кольцо с Софийской улицы столкнулись три легковые машины, перед ними встали две фуры и ещё одна легковушка.
Примерно за час до аварии водители видели здесь только один стоящий большегруз.
Подписчица группы Ника стала очевидицей самого столкновения. «Шашечник первый на белой [машине] не успел войти в левую полосу. На моих глазах всё произошло, — рассказывает Ника. — Фура на аварийке в правой стояла, за ней ещё одна. Он в первую и вошёл, его развернуло, и дальше все паровозом. Я за «Астрой» была, успела оттормозиться. Обе полосы были перекрыты. Затем фура отъехала, чтобы восстановить движение. Все живы».
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах, причём часто с тяжёлыми последствиями. По статистике, в остановившийся на КАД автомобиль врезаются через 5–8 минут.