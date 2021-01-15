Массовое ДТП на КАД произошло, как это часто бывает, из-за стоявшего на проезжей части транспортного средства: кто-то не успел среагировать и объехать его.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», вечером 14 января после заезда на кольцо с Софийской улицы столкнулись три легковые машины, перед ними встали две фуры и ещё одна легковушка.