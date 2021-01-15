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На КАД «шашечник» вошёл в стоящую фуру, его развернуло и прижало другими машинами

Массовое ДТП на КАД произошло, как это часто бывает, из-за стоявшего на проезжей части транспортного средства: кто-то не успел среагировать и объехать его.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», вечером 14 января после заезда на кольцо с Софийской улицы столкнулись три легковые машины, перед ними встали две фуры и ещё одна легковушка.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Примерно за час до аварии водители видели здесь только один стоящий большегруз.

Подписчица группы Ника стала очевидицей самого столкновения. «Шашечник первый на белой [машине] не успел войти в левую полосу. На моих глазах всё произошло, — рассказывает Ника. — Фура на аварийке в правой стояла, за ней ещё одна. Он в первую и вошёл, его развернуло, и дальше все паровозом. Я за «Астрой» была, успела оттормозиться. Обе полосы были перекрыты. Затем фура отъехала, чтобы восстановить движение. Все живы».

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах, причём часто с тяжёлыми последствиями. По статистике, в остановившийся на КАД автомобиль врезаются через 5–8 минут.

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