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В Петербурге по-прежнему аномально холодно, но уже на этой неделе погода изменится

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Настоящая зима сохраняется в Петербурге: временами солнце, слабый снег и довольно сильный мороз с температурами ниже нормы. Однако уже в воскресенье он станет отступать.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 января в городе местами пройдёт небольшой снег, ветер умеренный, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16 градусов, в пригородах местами до минус 19, днем она составит минус 12–14. Атмосферное давление будет понижаться.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 15 января было зафиксировано в 1968 году, минус 32 градуса, а самое тёплое — в 1975 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».

В выходные тоже ожидается переменная облачность, временами снег. В субботу — так же холодно, как сегодня, а в воскресенье днём уже всего минус 7–9 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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