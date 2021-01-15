Настоящая зима сохраняется в Петербурге: временами солнце, слабый снег и довольно сильный мороз с температурами ниже нормы. Однако уже в воскресенье он станет отступать.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 января в городе местами пройдёт небольшой снег, ветер умеренный, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16 градусов, в пригородах местами до минус 19, днем она составит минус 12–14. Атмосферное давление будет понижаться.
В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 15 января было зафиксировано в 1968 году, минус 32 градуса, а самое тёплое — в 1975 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».
В выходные тоже ожидается переменная облачность, временами снег. В субботу — так же холодно, как сегодня, а в воскресенье днём уже всего минус 7–9 градусов.