Настоящая зима сохраняется в Петербурге: временами солнце, слабый снег и довольно сильный мороз с температурами ниже нормы. Однако уже в воскресенье он станет отступать.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 января в городе местами пройдёт небольшой снег, ветер умеренный, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16 градусов, в пригородах местами до минус 19, днем она составит минус 12–14. Атмосферное давление будет понижаться.