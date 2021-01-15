Депутат помог петербурженке освободить подвал от бездомных и рассказал об этом в Twitter. Читатели не оценили

В разговоре с «Фонтанкой» 14 января Волков пояснил, что сам гостей подвала не видел, общался исключительно с обратившейся к ней за помощью женщиной. Она описала, что компания мужчин, вероятно бездомных, повесила на дверь подвала свой замок и использовала его в своих целях, но звонки в аварийную службу проблему не решили.

В Петербурге депутат муниципального образования «Оккервиль» Кирилл Волков помог местной жительнице освободить подвал дома на улице Дыбенко от компании предположительно бездомных людей. Об этом народный избранник написал в своем Twitter. И получил негативные комментарии читателей.

Депутат через портал «Госуслуги. Жалобы» обратился с соответствующей заявкой, и через день женщина написала, что проблема решена, а подвал в настоящее время убирают.

«Я выполнял заявку жительницы, которая не могла замок повесить на подвал. Со слов жительницы — это была компания мужчин. Они сами повесили замок, ходили открывали и закрывали. Стояли и ждали в предбаннике [парадной], если на площадках были люди. То есть, скорее всего, подвал они использовали что-то типа гаража для посиделок. Жителям это и не нравилось», — рассказал депутат.

Он добавил, что первоначально предположил, что это могла быть компания дворников, так как у них был также ключ от парадной. Впрочем, в переписке женщина называла компанию именно «бомжами», а в направленной заявке они были описаны как люди без определенного места жительства.

Отметим, что в последние дни в Петербурге стоит морозная погода. В минувшие сутки в городе было около 15 градусов ниже ноля. Ночи на пятницу и на субботу, как ожидается, будут ещё холоднее, 15 января возможен небольшой снег, а вот днём 16 января «потеплеет» до минус 12 градусов.