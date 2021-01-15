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Twitter объяснил, почему на время заблокировал аккаунт «Спутника V». Причина скрывается в США

Временную блокировку аккаунта российской вакцины «Спутник V» в Twitter разработчики объяснили попыткой несанкционированного доступа из США. Доступ к учетной записи восстановили с 14 на 15 января.

«Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США», — объяснили разработчики РИА Новости.

Об ограничении доступа к аккаунту ранее сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований», — рассказывали в РФПИ.

Ранее Twitter, как и ряд других соцсетей, забанил президента США Дональда Трампа. Это породило дискуссию о свободе слова и регулировании соцсетями общественной жизни.

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