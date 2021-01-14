Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.
Днем 14 января появилась информация о том, что его ввели в медикаментозную кому, он был подключен к прибору для насыщения крови кислородом. Причиной, по информации Ленты.ру, были осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
О тяжелом поражении легких у 71-летнего Грачевского стало известно 8 января, болел он с 21 декабря.
Борис Грачевский — режиссер и сценарист, создатель юмористического киножурнала для детей «Ералаш». На сцене с детства: он рос в семье демобилизованного военного, работавшего конферансье. Тем не менее, образование Грачевский получил по специальности токаря — работал по ней, а также техником-конструктором, грузчиком, но в итоге поступил за заочное отделение во ВГИК.
«Ералаш» основал с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году, писал для него сценарии, режиссировал некоторые выпуски и даже сыграл ряд ролей. До последних лет трудился над киножурналом, ставший культовым и известным на всю страну.