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От коронавируса умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Борис Грачевский
Борис ГрачевскийФото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Днем 14 января появилась информация о том, что его ввели в медикаментозную кому, он был подключен к прибору для насыщения крови кислородом. Причиной, по информации Ленты.ру, были осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

О тяжелом поражении легких у 71-летнего Грачевского стало известно 8 января, болел он с 21 декабря.

Борис Грачевский — режиссер и сценарист, создатель юмористического киножурнала для детей «Ералаш». На сцене с детства: он рос в семье демобилизованного военного, работавшего конферансье. Тем не менее, образование Грачевский получил по специальности токаря — работал по ней, а также техником-конструктором, грузчиком, но в итоге поступил за заочное отделение во ВГИК.

«Ералаш» основал с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году, писал для него сценарии, режиссировал некоторые выпуски и даже сыграл ряд ролей. До последних лет трудился над киножурналом, ставший культовым и известным на всю страну.

Борис Грачевский
Борис ГрачевскийФото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

BaGira
Ералаш в моём понимании - это Грачевский, Грачевский - это Ералаш.... это детство и юность, даже сейчас с удовольствием смотрю выпуски. Как жаль..... земля пухом.
sektor7
Да упокоит Господь его душу в селениях праведных
USSR_forever
Мальчишки и девчёнки, а также их родители... помянем человека, пусть земля ему будет пухом.
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