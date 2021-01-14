Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС .

Днем 14 января появилась информация о том, что его ввели в медикаментозную кому, он был подключен к прибору для насыщения крови кислородом. Причиной, по информации Ленты.ру, были осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.



О тяжелом поражении легких у 71-летнего Грачевского стало известно 8 января, болел он с 21 декабря.