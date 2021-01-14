Производителя смартфонов Xiaomi США включили в черный список

Китайского производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac США включили в список компаний, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. Об этом 14 января пишет Reuters со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

По информации агентства, бизнесмены должны до 11 ноября 2021 года вывести свои активы из данных китайских фирм.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.