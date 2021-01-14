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Тюменский врач прошел 27 километров по морозу за забытыми инструментами и погиб

В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом 14 января пишет РИА Новости со ссылкой на «МК».

Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали.

«В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось», — поделилась собеседница газеты.

После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство.

Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры.

Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил.

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Комментарии (14)

guess
Все фельдшеры страны работают в убогих условиях. Один фельдшер на несколько деревень, где ни дорог, ни транспорта, ни условий, зато куча стариков, до которых скорая приедет дай бог через 4-6 часов. Фельдшеры за смехотворную зарплату таскаются в любую погоду. Потому что чиновники только на больших экранах до слез из глаз любят и заботятся о народе, лишь бы вакцинку приняли от ковида, а на деле, всем на людей ..сами знаете что! Спасибо оптимизации! Зато министры летают в эпидемию на отдых в Европу на частных джетах за 30 млн/в одну сторону. Их, конечно, сначала с шумом увольняют, но они так рвуться продолжать любить свой народ, что через суд восстанавливаются в должности...
Alkaline
Сестра Рэтчед
Тень Отца
чет фигня какая-то,
"Как оказалось, у него не было денег на автобус" - а туда он как доехал? и на чем?
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