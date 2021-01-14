Тюменский врач прошел 27 километров по морозу за забытыми инструментами и погиб

Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали.

В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом 14 января пишет РИА Новости со ссылкой на «МК».

«В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось», — поделилась собеседница газеты.



После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство.



Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры.



Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил.



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