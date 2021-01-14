Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса

Не менее 10 человек, привитых от коронавируса, умерли в Германии к настоящему моменту. Их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI), сообщает 14 января ТАСС.

Специалисты считают маловероятной связь между смертью привитых и самой вакцинацией. Как отмечается, тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.



«На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней», — отметили в ведомстве, ответственном в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов. В PEI указали на то, что их смерть, скорее всего, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации.