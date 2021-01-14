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Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса

Не менее 10 человек, привитых от коронавируса, умерли в Германии к настоящему моменту. Их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI), сообщает 14 января ТАСС.

Специалисты считают маловероятной связь между смертью привитых и самой вакцинацией. Как отмечается, тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.

«На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней», — отметили в ведомстве, ответственном в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов. В PEI указали на то, что их смерть, скорее всего, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации.

По состоянию на 14 января примерно 842,4 тыс. жителей (чуть более 1% от численности населения) Германии получили вакцину от коронавируса. Большинство тех, кто вакцинировался, являются постояльцами домов престарелых или представляют профессии, которым, как и пожилым, вакцина положена в первую очередь. Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ 26 декабря, за день до начала прививочной кампании во многих других странах ЕС.

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Комментарии (4)

Дмитрий Миленин
у нас нету импланта-сканера состава крови и динамику изменения мы узнать не можем и поэтому вообще нет возможности непришить вакцину к смерти, если только цифра большая.. но число маленькое и эта новость не является страшной, а все уже готовы жути нагнать на вакцину.. из десятков тысяч 10 смертей это же не очень много
vader
Вот интересно - если бы не дай бог умерли просто от своих болезней, то официальный диагноз был бы "от ковида". А если умер от прививки - то ну никакой связи с прививкой нету, умер от старости... чистое совпадение... и в Германии, и в Норвегии, и где там еще... как все ловко совпало...
Клинворд
Билл Гейтс радуется уже, остальные умрут позже от раковых генов человека в вакцине файзер.
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