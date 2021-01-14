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На Васильевском острове «Ниссан» пробил ограждение после встречи с каршерингом и едва не вылетел на тротуар

Два легковых автомобиля не поделили улицу Уральскую в районе поворота на улицу Одоевского. Обстоятельства аварии в Василеостровском районе Петербурга 14 января выясняет полиция.

Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов
Фото: Роман Киташов

Как сообщает «Фонтанке» свидетель ДТП, «Ниссан» двигался по Уральской улице в сторону моста Бетанкура с поворотом на Одоевского. В это время машина каршеринга ехала по встречной полосе. От удара передняя часть последнего авто практически уничтожена. «Ниссан» отскочил в сторону тротуара, пробил ограждение и едва не попал на пешеходную зону.

Роман Киташов

«Фонтанка» запросила информацию о пострадавших в ГУ МВД по Петербургу.

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Комментарии (3)

Yourock
Для свидетеля и редактора : тут два Ниссана
Для редактора, слово улица пишется на втором месте Уральская улица

Реально Фонтанка жертв ЕГЭ набрала новости писать ?
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