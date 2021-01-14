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«Адаптируем НАТО под более агрессивную Россию». Столтенберг объяснил увеличение инвестиций в «новые способности» альянса

НАТО обеспокоено всё большим развёртыванием российских военных мощностей в ряде регионов и вынуждено инвестировать всё больше средств для реагирования на этот процесс, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

«Реальность такова, что мы видим увеличение военного присутствия России в Балтии, регионе Черного моря и в Северной Африке. Это вызывает чрезвычайное беспокойство», — приводит ТАСС слова Столтенберга, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом Исламской Республики Мавритания (ИРМ) Мохамедом ульд Газвани.

По его словам, для отслеживания и контроля процесса Североатлантическому альянсу нужны новые средства.

«Это причина того, почему мы инвестируем больше в наши новые способности, адаптируем НАТО под более агрессивную Россию, которая увеличивает присутствие в Северной Африке и Ливии», — пояснил Столтенберг и вновь напомнил о присутствии российских наёмников в Ливии, которых якобы финансирует Москва.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу".

Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

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