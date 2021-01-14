«Адаптируем НАТО под более агрессивную Россию». Столтенберг объяснил увеличение инвестиций в «новые способности» альянса

НАТО обеспокоено всё большим развёртыванием российских военных мощностей в ряде регионов и вынуждено инвестировать всё больше средств для реагирования на этот процесс, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
«Реальность такова, что мы видим увеличение военного присутствия России в Балтии, регионе Черного моря и в Северной Африке. Это вызывает чрезвычайное беспокойство», — приводит ТАСС слова Столтенберга, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом Исламской Республики Мавритания (ИРМ) Мохамедом ульд Газвани.
По его словам, для отслеживания и контроля процесса Североатлантическому альянсу нужны новые средства.
«Это причина того, почему мы инвестируем больше в наши новые способности, адаптируем НАТО под более агрессивную Россию, которая увеличивает присутствие в Северной Африке и Ливии», — пояснил Столтенберг и вновь напомнил о присутствии российских наёмников в Ливии, которых якобы финансирует Москва.