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Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку от COVID-19. Вакцину из Китая одобрили накануне.

«Президенту в городской больнице Анкары только что была введена вакцина против коронавируса, которая вчера получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях от Агентства фармацевтических препаратов и медицинского оборудования», — сообщает 14 января Hurriyet.

Препарат китайского производителя Sinovac был одобрен 13 января.

«В рамках нашей продолжающейся успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили свои первые дозы вакцины. Мне тоже сделали прививку», — написал Эрдоган в Telegram.

Подробностей о самочувствии 66-летнего турецкого лидера не приводится, но известно, что также вакцинировались министр здравоохранения, члены Научного комитета. Вместе с президентом на прививку отправились спикер парламента Турции, официальный представитель президента и другие официальные лица.

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Комментарии (3)

Georgy Sukharev
Путин, уколись!
Piligrino
Снова нож в спину спутника?
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