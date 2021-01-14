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Крупный пожар тушат в садоводстве под Петербургом. «Люди успели выскочить»

Серьезный пожар вечером 14 января тушат в Ломоносовском районе Ленобласти. Как пишет 47news со ссылкой на ГУ МЧС по региону, горит здание в СНТ «Трансмаш» в Виллозском поселении.

К зданию направлены спасательные подразделения, информация о площади возгорания пока уточняется. Очевидцы засняли пожар из окон соседних многоэтажек.

Исполняющий обязанности председателя СНТ «Трансмаш» Юрий Ляликов рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших нет: «Люди успели выскочить».

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