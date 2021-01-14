Бывшая жена Артёма Чайки рассказала о своём похищении. Её накачивали чем-то вроде наркотиков и спрашивали о муже

Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора РФ Артёма Чайки Марина обратилась в СК с заявлением о похищении. Документ был зарегистрирован 14 января.
Чайка передала копию заявления на пяти страницах корреспонденту «Медузы» и подтвердила, что ее похитили и несколько часов удерживали в неизвестном доме. Более комментировать она ничего не стала.
Марину Чайку похитили 12 января. В заявлении в СК она рассказала, что в тот день по просьбе своего адвоката Натальи Смирновой она приехала в подмосковное Одинцово на экспертизу — собиралась пройти освидетельствование в неназванном экспертном учреждении, чтобы получить заключение для судебного процесса с бывшим мужем.
К пяти вечера Чайка приехала на Можайское шоссе, 55, в Одинцово, где её должна была ждать помощница адвоката Алиса. Когда Марина стояла у своей машины, к ней подъехал черный микроавтобус, откуда вышел мужчина в черной одежде и в маске. Он представился сотрудником ФСБ, о дальнейшем Чайка рассказала так: «Насильно запихал меня в машину и надел на лицо шапку», не дав ничего рассмотреть. В том же микроавтобусе оказалась помощница адвоката Алиса, также похищенная. Всего в машине, пишет Чайка в заявлении, находились не менее шести человек.
После получаса езды Марину завели в дом. Куда делась помощница адвоката — Чайка не знает. Женщину спустили в подвал, где пристегнули наручниками и стали допрашивать. Похитители спрашивали у Марины Чайки о ее бывшем муже. В частности, их интересовало, кого из знакомых Артема Чайки она знает, где находятся заводы и другая недвижимость ее бывшего мужа и был ли их развод фиктивным.
В какой-то момент похитители потребовали, чтобы Марина Чайка открыла рот, влили ей неизвестную жидкость «и положили под язык таблетку в форме маленькой бумажки». После этого у женщины начало меняться сознание — появились галлюцинации, изображение поплыло.
Затем Марину Чайку вывели из подвала на первый этаж дома и сняли с нее шапку. Она увидела двух незнакомых мужчин, которые продолжили допрос. «И заставляли глотать жидкость, которую мне заливали в рот», — сообщила женщина. Кроме того, ее повторно заставили принять «таблетку в форме маленькой бумажки». Марина Чайка заявила, что ничего не знает, и попросила отпустить ее на свободу. Похитители пообещали, что освободят ее, но сперва ей нужно ответить на их вопросы.
В итоге, пишет Чайка в заявлении, она «ответила на вопросы мужчин», после чего ей сказали, чтобы она три дня ни с кем не общалась, никому не рассказывала о случившемся, пила воду и принимала адсорбент. Затем на Марину Чайку вновь надели шапку, посадили в машину и довезли до ее дома.
Следственный комитет пока не комментировал случившееся.