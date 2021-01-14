Бывшая жена Артёма Чайки рассказала о своём похищении. Её накачивали чем-то вроде наркотиков и спрашивали о муже

Бывшая жена бизнесмена и сына экс-генпрокурора РФ Артёма Чайки Марина обратилась в СК с заявлением о похищении. Документ был зарегистрирован 14 января.

Чайка передала копию заявления на пяти страницах корреспонденту «Медузы» и подтвердила, что ее похитили и несколько часов удерживали в неизвестном доме. Более комментировать она ничего не стала.

Марину Чайку похитили 12 января. В заявлении в СК она рассказала, что в тот день по просьбе своего адвоката Натальи Смирновой она приехала в подмосковное Одинцово на экспертизу — собиралась пройти освидетельствование в неназванном экспертном учреждении, чтобы получить заключение для судебного процесса с бывшим мужем.



К пяти вечера Чайка приехала на Можайское шоссе, 55, в Одинцово, где её должна была ждать помощница адвоката Алиса. Когда Марина стояла у своей машины, к ней подъехал черный микроавтобус, откуда вышел мужчина в черной одежде и в маске. Он представился сотрудником ФСБ, о дальнейшем Чайка рассказала так: «Насильно запихал меня в машину и надел на лицо шапку», не дав ничего рассмотреть. В том же микроавтобусе оказалась помощница адвоката Алиса, также похищенная. Всего в машине, пишет Чайка в заявлении, находились не менее шести человек. После получаса езды Марину завели в дом. Куда делась помощница адвоката — Чайка не знает. Женщину спустили в подвал, где пристегнули наручниками и стали допрашивать. Похитители спрашивали у Марины Чайки о ее бывшем муже. В частности, их интересовало, кого из знакомых Артема Чайки она знает, где находятся заводы и другая недвижимость ее бывшего мужа и был ли их развод фиктивным.

В какой-то момент похитители потребовали, чтобы Марина Чайка открыла рот, влили ей неизвестную жидкость «и положили под язык таблетку в форме маленькой бумажки». После этого у женщины начало меняться сознание — появились галлюцинации, изображение поплыло.

