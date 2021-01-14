Цены на сталь обновили исторические максимумы. В выигрыше трое российских миллиардеров

Согласно данным Investing.com на 14 января, стоимость фьючерса росла с апреля 2020 года: тогда она на волне коронавирусного кризиса оказалась на четырехлетнем минимуме в 468 долларов (котировки рулонной стали на американском рынке). С тех пор цены почти неизменно росли, и уже к 8 января 2021 года цена достигла пика со значением в 1060 долларов. К 14 января цена скорректировалась до 1030 долларов, однако остается на весьма высоком уровне. Последний подобный скачок произошел в 2018 году: в мае цена выросла до 920 долларов, что стало к тому моменту самым высоким значением за всю историю торгов.

Вслед за повышением цены стали выросла стоимость акций российских металлургических компаний: АО «Северсталь» (основной владелец — Алексей Мордашов), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова и ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина. Котировки их акций обновили свои исторические максимумы. В прошлом году у акций «Северстали» минимальная цена была в марте — она упала до 762 рублей за акцию. С тех пор значение выросло почти вдвое: 28 декабря стоимость поднялась до 1392 рублей. Также в конце года достигли пика цены на акции ММК (до 58 рублей), 8 января — у НЛМК (до 225 рублей). Сейчас цены скорректировались до 56 и и 222 рублей соответственно.



В 2020 году Владимир Лисин занял вторую строчку в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием в 18 миллиардов долларов. В 2019 году он также был на втором месте, но с состоянием в 23 миллиарда долларов. Алексей Мордашов в 2020 и 2019 годах занимал четвертую строчку рейтинга, но также потерял почти четверть своего состояния — 16,8 миллиарда долларов против 20,8 млрд годом ранее. Виктор Рашников же опустился за год с 14-й до 15-й позиции и обеднел на 1,6 млрд долларов (до 7,3 миллиарда). В 2021 году их состояние может серьезно увеличиться из-за роста акций их комбинатов на фоне скачка цен на сталь.

