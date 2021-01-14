В Москве задержали хозяина «сталинского фастфуда»

Хозяин московского общепита Stal'in Doner Станислав Вольтман был задержан полицией.



«Вольтман сообщил по телефону, что находится в полиции уже почти три часа и его, видимо, уже сегодня повезут в суд», — сообщает 14 января радиостанция «Эхо Москвы».

Задержали бизнесмена во время интервью около его заведения Stal'in Doner. Он отказался проследовать в участок, поэтому полицейские применили силу.