В Москве задержали хозяина «сталинского фастфуда»

Хозяин московского общепита Stal'in Doner Станислав Вольтман был задержан полицией.
«Вольтман сообщил по телефону, что находится в полиции уже почти три часа и его, видимо, уже сегодня повезут в суд», — сообщает 14 января радиостанция «Эхо Москвы».
Задержали бизнесмена во время интервью около его заведения Stal'in Doner. Он отказался проследовать в участок, поэтому полицейские применили силу.
Заведение быстрого питания, названное в честь Иосифа Сталина, появилось в московском районе Коптево. В меню были такие блюда, как «шаурма сталинская с двойным мясом» или «от Берии», а готовил их повар в одежде, стилизованной под форму НКВД. После внимания СМИ в заведение пришла полиция. ГУ МВД столицы сообщило, что фастфуд работал без разрешения, поэтому закусочная была закрыта.