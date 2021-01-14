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В Москве задержали хозяина «сталинского фастфуда»

Хозяин московского общепита Stal'in Doner Станислав Вольтман был задержан полицией.

«Вольтман сообщил по телефону, что находится в полиции уже почти три часа и его, видимо, уже сегодня повезут в суд», — сообщает 14 января радиостанция «Эхо Москвы».

Задержали бизнесмена во время интервью около его заведения Stal'in Doner. Он отказался проследовать в участок, поэтому полицейские применили силу.

Заведение быстрого питания, названное в честь Иосифа Сталина, появилось в московском районе Коптево. В меню были такие блюда, как «шаурма сталинская с двойным мясом» или «от Берии», а готовил их повар в одежде, стилизованной под форму НКВД. После внимания СМИ в заведение пришла полиция. ГУ МВД столицы сообщило, что фастфуд работал без разрешения, поэтому закусочная была закрыта.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Позорники !!!
grannie
Я/Мы Вольтман будут?
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