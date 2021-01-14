Петербургским бёрдвотчерам предлагают посчитать в водоёмах зимующих птиц

«Учёт проводят специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Поэтому Союз охраны птиц России приглашает принять участие в учёте всех любителей птиц», — говорится в сообщении организации.

Традиционный зимний подсчет водоплавающих птиц в России в этом году пройдет в ближайшие выходные — 16–17 января. Петербургских любителей понаблюдать за пернатыми в рамках акции «Серая шейка» приглашает и Cоюз охраны птиц России.

Как поясняет сообщество «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге», отметки любителей помогают понять, какие птицы остались зимовать в России, сколько их и в каких условиях они живут. Для удобства есть координаторы и список мест, где нужно проводить наблюдение. Подтверждённые фотоснимками данные можно отправлять на портал Inaturalist, а также на страницы мероприятия «Серая шейка» «ВКонтакте» и Facebook.

Однако к процессу стоит подойти серьёзно — учёным нужны данные о времени, месте, количестве птиц и фотографии. Подробные требования есть на сайте Союза охраны птиц России. Есть в акции и доля веселья — с 16 января по 1 февраля проводится фотоконкурс «Утиное селфи».

О том, почему подсматривание в бинокль за птицами и доклад об увиденном в международные организации становится модным увлечением, «Фонтанка» писала ранее.