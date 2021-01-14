FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -17
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Петербурженка отсудила у Морского порта 3,5 млн рублей за страшную аварию с погрузчиком, разрушившую её жизнь

Кировский районный суд вынес решение по иску Наталии Гудковой к АО «Морской фасад Санкт-Петербурга». Женщина просила компенсировать ей моральный ущерб в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Подробности 14 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

3 мая 2019 года водитель автопогрузчика Потёмкин «разогнал» свою машину на причале № 34 АО «Морпорт СПб», нарушив этим различные правила и инструкции по охране труда в портах. Двигаясь со скоростью более разрешённых 5 км/ч, он наехал на Гудкову, тальмана 1-й категории отдела организации складского учета производственной службы ООО «Морское кадровое агентство». Женщина получила тяжёлые травмы.

В настоящее время Гудковой требуется длительная реабилитация. Само ДТП в порту повлекло «чрезвычайный шок у истца» — жизнь разделилась на до и после, появилась депрессия. Женщина стала нетрудоспособной и начала нуждаться в помощи близких. Причиненный моральный вред истец оценила в 10 млн рублей.

Представитель Гудковой поддержал истца, попросив обратить внимание на то, что некогда веселая и активная женщина сегодня не имеет возможности самостоятельно передвигаться даже в инвалидном кресле. Она не может сама обслуживать себя, нарушены семейные отношения, психологическое состояние истца подорвано, отсутствует желание к жизни.

Представитель ответчика не оспаривал иск по праву, так как обстоятельства уже были установлены приговором суда. Но попросил снизить размер компенсации, так как Гудкова находилась в момент происшествия вне территории, на которой работает.

Суд исковые требования Гудковой удовлетворил частично. Взыскал с АО «Морской порт Санкт-Петербурга» в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 3 500 000 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Antuan Rokanten
Что же ее тальманом туда понесло работать? Ужасная низкооплачиваемая профессия. Труд каторжный, а платят такие копейки, что просто содрагаешься. Да лучше кассиром бы пошла. Еще и инвалидом сделали. Ужас какой.
Chinalove
Будет теперь ежемесячно аж по три тыщи рублей выплачивать с официальной зарплаты.
alexadmin
Так и запишем: давить хмурого ленивого мужика должно быть дешевле.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний