Петербурженка отсудила у Морского порта 3,5 млн рублей за страшную аварию с погрузчиком, разрушившую её жизнь

3 мая 2019 года водитель автопогрузчика Потёмкин «разогнал» свою машину на причале № 34 АО «Морпорт СПб», нарушив этим различные правила и инструкции по охране труда в портах. Двигаясь со скоростью более разрешённых 5 км/ч, он наехал на Гудкову, тальмана 1-й категории отдела организации складского учета производственной службы ООО «Морское кадровое агентство». Женщина получила тяжёлые травмы.

Кировский районный суд вынес решение по иску Наталии Гудковой к АО «Морской фасад Санкт-Петербурга». Женщина просила компенсировать ей моральный ущерб в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Подробности 14 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В настоящее время Гудковой требуется длительная реабилитация. Само ДТП в порту повлекло «чрезвычайный шок у истца» — жизнь разделилась на до и после, появилась депрессия. Женщина стала нетрудоспособной и начала нуждаться в помощи близких. Причиненный моральный вред истец оценила в 10 млн рублей.



Представитель Гудковой поддержал истца, попросив обратить внимание на то, что некогда веселая и активная женщина сегодня не имеет возможности самостоятельно передвигаться даже в инвалидном кресле. Она не может сама обслуживать себя, нарушены семейные отношения, психологическое состояние истца подорвано, отсутствует желание к жизни.



Представитель ответчика не оспаривал иск по праву, так как обстоятельства уже были установлены приговором суда. Но попросил снизить размер компенсации, так как Гудкова находилась в момент происшествия вне территории, на которой работает.



Суд исковые требования Гудковой удовлетворил частично. Взыскал с АО «Морской порт Санкт-Петербурга» в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 3 500 000 рублей.

