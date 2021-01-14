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Евро на бирже опустился до минимумов середины декабря

Биржевой курс единой европейской валюты опустился до 89 рублей.

Евро на торгах 14 января упал почти на 60 копеек, до 89,03 рубля. Последний раз биржевой курс европейской валюты был зафиксирован у этой отметки 17 декабря прошлого года.

Доллар, в свою очередь, потерял около 30 копеек, до 73,5 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 55,7 доллара за баррель.

Официальные курсы валют ЦБ на завтра, 15 января, выше, чем биржевые показатели: евро — 89,56 рубля, а доллар — 73,8 рубля.

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