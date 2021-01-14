Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) определилась с композицией, которая должна будет заменить отечественный гимн на олимпиадах и чемпионатах мира. Как сообщает «Чемпионат» в четверг, 14 января, большинство проголосовали за «Катюшу».



По словам председателя комиссии спортсменов ОКР, олимпийской чемпионки — 2016 по фехтованию Софьи Велико, эту композицию любят дети. Были и более современные варианты, но от них в итоге отказались. Теперь «Катюше» предстоит пройти окончательное утверждение в исполкоме ОКР.