Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) определилась с композицией, которая должна будет заменить отечественный гимн на олимпиадах и чемпионатах мира. Как сообщает «Чемпионат» в четверг, 14 января, большинство проголосовали за «Катюшу».
По словам председателя комиссии спортсменов ОКР, олимпийской чемпионки — 2016 по фехтованию Софьи Велико, эту композицию любят дети. Были и более современные варианты, но от них в итоге отказались. Теперь «Катюше» предстоит пройти окончательное утверждение в исполкоме ОКР.
17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее «Фонтанка» также предлагала читателям выбрать замену гимну на олимпиаде.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».