Мировой судья судебного участка № 204 Центрального района признал виновным в жестоком обращении с животным Эдуарда Васильева. В сентябре прошлого года мужчина избил дворнягу и бросил её умирать.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 января, 39-летний кладовщик пришел в гости в квартиру на улице Достоевского. Выпив, он не меньше шести раз ударил молотком по голове беспородную собаку по кличке Рекс. Подумав, что убил животное, он завернул его в одеяло и выбросил в мусорный контейнер.



Несмотря на тяжелые травмы, Рекса удалось спасти. Сделать это получилось благодаря неравнодушным к судьбе дворняги горожанам, которые собрали на лечение более трехсот тысяч рублей, писала «Фонтанка».