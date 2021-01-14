Мировой судья судебного участка № 204 Центрального района признал виновным в жестоком обращении с животным Эдуарда Васильева. В сентябре прошлого года мужчина избил дворнягу и бросил её умирать.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 января, 39-летний кладовщик пришел в гости в квартиру на улице Достоевского. Выпив, он не меньше шести раз ударил молотком по голове беспородную собаку по кличке Рекс. Подумав, что убил животное, он завернул его в одеяло и выбросил в мусорный контейнер.
Несмотря на тяжелые травмы, Рекса удалось спасти. Сделать это получилось благодаря неравнодушным к судьбе дворняги горожанам, которые собрали на лечение более трехсот тысяч рублей, писала «Фонтанка».
Васильев вину полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.