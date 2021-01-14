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Петербуржец, избивший дворнягу Рекса молотком и бросивший его умирать, полгода будет исправляться общественными работами

Мировой судья судебного участка № 204 Центрального района признал виновным в жестоком обращении с животным Эдуарда Васильева. В сентябре прошлого года мужчина избил дворнягу и бросил её умирать.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 января, 39-летний кладовщик пришел в гости в квартиру на улице Достоевского. Выпив, он не меньше шести раз ударил молотком по голове беспородную собаку по кличке Рекс. Подумав, что убил животное, он завернул его в одеяло и выбросил в мусорный контейнер.

Несмотря на тяжелые травмы, Рекса удалось спасти. Сделать это получилось благодаря неравнодушным к судьбе дворняги горожанам, которые собрали на лечение более трехсот тысяч рублей, писала «Фонтанка».

Фото: Группа Михалыча и животных, попавших в беду / vk.com
Фото: Группа Михалыча и животных, попавших в беду / vk.com

Васильев вину полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

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Комментарии (8)

arbidol
Молодцы жители.
Александр Гусев
однозначно таких надо утилизировать.
anti hype
за такое надо давать минимум двушечку.Преступление совершено особо вызывающим способом и должно быть признано общественно опасным
подонка под шконку
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