Экомобили стали принимать у петербуржцев просроченную бытовую химию, лаки и краски

Список опасных отходов, которые петербуржцы могут сдать в экомобили, пополнился просроченной бытовой химией. Об этом 14 января сообщает комитет по благоустройству.



«По госконтракту с подрядчиком ООО "Рейлатер" помимо батареек, ламп, ртутных термометров и оргтехники теперь экомобили принимают и бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности», — рассказали в пресс-службе Смольного.

В 2020 году всего в Петербурге через экобоксы и экомобили комитета по благоустройству петербуржцы сдали 89 тонн опасных отходов: около 23 тонн ламп и 870 кг термометров, свыше 63 тонн батареек и 2 тонн оргтехники. Собранные раздельно, они отправляются на лицензированное предприятие, где подвергаются переработке и безопасной для экологии утилизации, подчеркивают в комблаге.