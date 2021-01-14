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«Повышается давление, нарушился сон». Продавщица отсудила у сети Levi’s 30 тысяч за упавший на нее стеллаж

В три раза снизил суд компенсацию за нарушенный сон продавщицы, на которую в магазине джинсов упал стеллаж. Она просила 100 тысяч.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 января, петербуженка Ирина устроилась на работу в магазин «Levi’s» в ТЦ «Галерея» на должность продавца-консультанта в ноябре 2019 года, а в декабре работодатель перевел её в точку в ТЦ «Континент» на проспекте Стачек. В июле во время своей смены

она доставала клиенту джинсы с верхней полки, а когда решила вернуть их на место, то на неё упал весь стеллаж с товаром.

После падения стеллажа управляющий отказался вызывать ей скорую, и это сделал ей молодой человек. Пострадавшую увезли в СПб ГБУЗ «Городская больница №26», где её обследовали и назначили лечение.

«В результате происшествия у истца был диагностирован ушиб правой стопы, выполнена гипсовая иммобилизация и до двух недель нельзя было выполнять трудовые обязанности», - сообщает пресс-служба.

Женщина пыталась досудебно договориться о возмещении морального вреда и пособию вследствие наступления временной нетрудоспособности, но получила отказ.

В своем иске она сообщала, что из-за травмы испытывает физические и нравственные страдания, связанные с утратой трудоспособности, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, физической болью и последствиями заболевания. При этом причину всех своих бед истица видит в необеспечения работодателем безопасных условий труда.

Она уверяет, что и полгода спустя у нее болит нога, в том числе в связи с переменой погоды. Она плохо спит по ночам, а также лишена возможности полноценно физически пользоваться повреждённой ногой, в том числе и в быту.

Ирина постоянно нервничает, у нее появились головные боли из-за стрессовой ситуации, стало регулярно повышаться артериальное давление, нарушился сон. До настоящего времени она находится в состоянии напряжения. Кроме того, вынуждена была из-за сложившейся ситуации приобретать лекарства, пользоваться услугами такси, а также обратиться за помощью в юридическую компанию, в связи с чем понесла дополнительные расходы.

Сотрудница просила взыскать с работодателя ООО «Леви Штраус» компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы на оказание юридической помощи в размере 27 000 рублей, расходы на оплату услуг такси в размере 447 рублей, расходы на лекарства в размере 2 000, 50 рублей.

Титова и ее представитель иск поддержали, просили его удовлетворить.

Представитель ответчика возражала против удовлетворения исковых требований.

Суд исковые требования Титовой удовлетворил частично. Взыскал с ООО «Леви Штраус» в пользу Титовой компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей, расходы на лекарства в размере 2 000, 50 рублей.

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