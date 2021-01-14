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МВД разыскивает организатора нелегального пребывания в России 167 тысяч мигрантов

В Москве раскрыли организованную преступную группу, которая занималась незаконной регистрацией иностранцев в России. С их помощью за 2,5–5 тысяч рублей в страну за год приехали 167 тысяч нелегалов.

Как сообщает Генпрокуратура РФ 14 января, обвинительные заключения по уголовным делам вынесены в отношении семи участников ОПГ. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в организация незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ и получении взятки. Как несложно догадаться, среди фигурантов есть и должностные лица.

Принимающей стороной якобы выступали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель, а прописывали всех в помещении на проспекте 40 лет Октября, предоставляя заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для постановки на миграционный учет. Иностранцы платили злоумышленникам за услугу 2,5 — 5 тысяч рублей. С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года такой опцией воспользовались не менее 167 тысяч приезжих из других стран.

Когда членов ОПГ поймала полиция, они пошли на сотрудничество со следствием и рассказали о тех, с кем работали. Однако это не помешало скрыться организатору преступной схемы. Сейчас он объявлен в розыск.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы.

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Комментарии (6)

kolpankolpan
Сказка про пять тысяч рублей это видимо что бы поток не иссякал на халяву прикатить?
migrevid
пополанам знать фамилии проштрафившихся бояр не положено.
260741301
Круто: И Навального в розыск и Не-Навального туда же.
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