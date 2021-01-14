Новая книга Алексея Иванова, автора романа «Географ глобус пропил», вышла в формате аудиосериала

Роман Алексея Иванова «Тени тевтонов», запланированный к выходу в бумажной версии 25 января, 14 января увидел свет в формате аудиосериала. Всего планируется выпустить шесть эпизодов, они будут выходить попарно каждую неделю.



Роман озвучили актеры театра и кино Юрий Борисов («Серебряные коньки», «Елена») и Григорий Перель («Союз спасения», «Инспектор Купер»).



«Григорий Перель и Юра Борисов справились с озвучкой просто блестяще, — цитирует пресс-служба сервиса Storytel автора романа Алексея Иванова. — У Григория Переля какой-то древний, мистический, готический голос — как раз такой, какой нужен для рыцарской истории с тайнами и демоном. А в голосе Юры Борисова слышится усталость и горечь молодого солдата, который наконец-то довоевал до победы, но в жестокости войны не утратил человечность и умение сочувствовать».

