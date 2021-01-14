Петербуржца приговорили за смерть хозяйки БДСМ-студии. Он искал нового, но перестарался

О приговоре объединённая пресс-служба сообщает 14 января. Житель Петербурга провёл в студии Аnastasia на набережной Обводного канала ночь на 7 июля прошлого года, наутро там работали правоохранители. Как установил суд, сексуальное возбуждение подвыпивший гость повышал, хватая за руки, давя на грудь и дёргая партнёршу за ошейник так, что она раз пять прикусывала язык. В результате женщина скончалась.

Ленинский районный суд наказал петербуржца за жёсткий секс в интим-студии в Адмиралтейском районе Петербурга. Любовное рвение закончилось смертью партнёрши.

Любовник, как заключил суд, при должной внимательности мог предвидеть такие последствия. Осознав, что подруга не дышит, он попытался оказать ей первую помощь, не преуспел и вызвал скорую.



Суд оценил причинение смерти по неосторожности в полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка. Подсудимый вину признал, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления.



«Раскаялся в содеянном, имеет малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту работы, оказывает материальную помощь матери, которая является пенсионером», — описывают в пресс-службе фигуранта.



Студия Аnastasia на набережной Обводного канала была нацелена на свободных от предрассудков и открытых для наслаждений. Там предлагали окунуться и прочувствовать мир БДСМ, отдельно отмечали, что большая часть кожаных изделий сделана вручную и является эксклюзивом. Умершую называли владелицей салона.

