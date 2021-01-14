Петербуржца приговорили за смерть хозяйки БДСМ-студии. Он искал нового, но перестарался

Ленинский районный суд наказал петербуржца за жёсткий секс в интим-студии в Адмиралтейском районе Петербурга. Любовное рвение закончилось смертью партнёрши.
О приговоре объединённая пресс-служба сообщает 14 января. Житель Петербурга провёл в студии Аnastasia на набережной Обводного канала ночь на 7 июля прошлого года, наутро там работали правоохранители. Как установил суд, сексуальное возбуждение подвыпивший гость повышал, хватая за руки, давя на грудь и дёргая партнёршу за ошейник так, что она раз пять прикусывала язык. В результате женщина скончалась.
Любовник, как заключил суд, при должной внимательности мог предвидеть такие последствия. Осознав, что подруга не дышит, он попытался оказать ей первую помощь, не преуспел и вызвал скорую.
Суд оценил причинение смерти по неосторожности в полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка. Подсудимый вину признал, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления.
«Раскаялся в содеянном, имеет малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту работы, оказывает материальную помощь матери, которая является пенсионером», — описывают в пресс-службе фигуранта.
Студия Аnastasia на набережной Обводного канала была нацелена на свободных от предрассудков и открытых для наслаждений. Там предлагали окунуться и прочувствовать мир БДСМ, отдельно отмечали, что большая часть кожаных изделий сделана вручную и является эксклюзивом. Умершую называли владелицей салона.