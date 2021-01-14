Как сообщает Science Advances, прежде самым ранним считалось изображение сулавесской бородавчатой свиньи в известняковых карстовых пещерах в Марош-Пангкепе — ему как минимум 43,9 тысячи лет. Теперь же удалось датировать другие наскальные рисунки свиней в той же карстовой области. Возраст самого старого оценивается как минимум в 45,5 тысячи лет, другого — в 32 тысячи лет.



«Насколько нам известно, картина с изображением животных из Леанг Тедонгнге является самым ранним известным произведением искусства в мире. Однако нет оснований полагать, что это раннее наскальное искусство представляет собой уникальный пример на острове Юго-Восточной Азии или во всём регионе», — отмечают учёные.