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Бородавчатую свинью люди рисовали в пещерах больше тысячи лет и задолго до знаменитых испанских бизонов. Посмотрите на неё

Археологи изучают одни из старейших сохранившихся наскальных рисунков в пещерах на острове Сулавеси в Индонезии.

Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube

Как сообщает Science Advances, прежде самым ранним считалось изображение сулавесской бородавчатой свиньи в известняковых карстовых пещерах в Марош-Пангкепе — ему как минимум 43,9 тысячи лет. Теперь же удалось датировать другие наскальные рисунки свиней в той же карстовой области. Возраст самого старого оценивается как минимум в 45,5 тысячи лет, другого — в 32 тысячи лет.

«Насколько нам известно, картина с изображением животных из Леанг Тедонгнге является самым ранним известным произведением искусства в мире. Однако нет оснований полагать, что это раннее наскальное искусство представляет собой уникальный пример на острове Юго-Восточной Азии или во всём регионе», — отмечают учёные.

Эта находка доказывает, что наскальная живопись Европы ледникового периода (например, знаменитые бизоны из пещеры Альтамиры в Испании) не первая в истории человечества. Ещё раньше люди рисовали в Азии и, вероятно, в Африке, где возник наш вид.

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