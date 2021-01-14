Адвокат: Соболь стала обвиняемой по делу о проникновении в квартиру тёщи предполагаемого отравителя Навального

Адвокат Владимир Воронин сообщил «Эху Москвы» о том, что юристу (признанного иностранным агентом) ФБК Любови Соболь изменили статус в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом 14 января сообщает в своем телеграм-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.



По словам Воронина, Соболь стала обвиняемой по уголовному делу.



Юриста ФБК задержали 25 декабря 2020 года после обыска у нее дома. В СК, куда её доставили, Соболь опрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Само дело возбудили после жалобы жительницы Москвы, которую СМИ определили как тёщу сотрудника ФСБ Кудрявцева. Соболь приходила к двери его квартиры, женщина же живет в квартире по-соседству. Именно с Кудрявцевым разговаривал политик и глава ФБК Алексей Навальный, о чем он написал в своем блоге. По словам Навального, он представился помощником председателя Совета безопасности Патрушева и расспросил его про свое же отравление. Кудрявцев рассказал, как он и его коллеги обрабатывали трусы Навального, чтобы на них не осталось следов отравляющего вещества.

