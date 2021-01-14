FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -17
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Адвокат: Соболь стала обвиняемой по делу о проникновении в квартиру тёщи предполагаемого отравителя Навального

Адвокат Владимир Воронин сообщил «Эху Москвы» о том, что юристу (признанного иностранным агентом) ФБК Любови Соболь изменили статус в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом 14 января сообщает в своем телеграм-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.

По словам Воронина, Соболь стала обвиняемой по уголовному делу.

Юриста ФБК задержали 25 декабря 2020 года после обыска у нее дома. В СК, куда её доставили, Соболь опрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Само дело возбудили после жалобы жительницы Москвы, которую СМИ определили как тёщу сотрудника ФСБ Кудрявцева. Соболь приходила к двери его квартиры, женщина же живет в квартире по-соседству. Именно с Кудрявцевым разговаривал политик и глава ФБК Алексей Навальный, о чем он написал в своем блоге. По словам Навального, он представился помощником председателя Совета безопасности Патрушева и расспросил его про свое же отравление. Кудрявцев рассказал, как он и его коллеги обрабатывали трусы Навального, чтобы на них не осталось следов отравляющего вещества.

В СК у Любови Соболь пытались взять ДНК, однако она отказалась. Тогда у женщины изъяли обувь, в которой она приехала в следственный орган.

Внимание правоохранительных органов к Соболь возросло после ее визита к квартире вероятного отравителя Навального Кудрявцева, она пыталась с ним поговорить и звонила в квартиру. Он не открыл. Оппозиционеров, которые были там вместе с ней, оштрафовали или арестовали за неповиновение полиции. Она также была задержана, но вскоре ее отпустили.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

260551481
Очередное высосанное из "кремлевского пальца" дело.
ZapadЭnka
Какое то непорочное проникновение в квартиру, получается. Проникновения как бы не было, т.к. никто дверь таки не открыл, но тем не менее, на Любу из-за этого дело завели.
Кровокрас
в Северной корее и Туркменистане тоже так начинали.
Через пару поколений рашка вступит в их героические ряды.
Те кто не успеет свалить будут ходить строем по улицам и распевать гимны вождям.
PS фабрику поварят распустят за ненадобностью.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний