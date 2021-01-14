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Российских педагогов по музыке поддержат грантами. Минкульт озвучил суммы

В России появятся гранты для поддержки лучших педагогов в сфере академической музыки. С 2021 года профессионалам будут выделять 100 грантов по 500 тысяч рублей и ещё 50 по 1 миллиону.

Как 14 декабря пояснили в Министерстве культуры, первые предназначены для педагогов детских школ искусств, вторые — для работников организаций высшего и среднего профессионального образования.

«Эта инициатива станет дополнительным материальным стимулом для педагогов и будет способствовать сохранению лучших традиций в воспитании молодых исполнителей», — предположила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что от учителей требуется «полная самоотдача». Как именно будут определять получателей грантов и когда начнутся выплаты, не сообщается.

В ведомстве уточнили: в настоящее время в стране действуют 5042 детских школ искусств, 47 вузов и 162 училища, реализующих музыкальные направления подготовки. В этих образовательных организациях работают более 110 тысяч преподавателей ДШИ, более 12 тысяч преподавателей колледжей и свыше 4,8 тысячи преподавателей вузов.

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