Российских педагогов по музыке поддержат грантами. Минкульт озвучил суммы

В России появятся гранты для поддержки лучших педагогов в сфере академической музыки. С 2021 года профессионалам будут выделять 100 грантов по 500 тысяч рублей и ещё 50 по 1 миллиону.



Как 14 декабря пояснили в Министерстве культуры, первые предназначены для педагогов детских школ искусств, вторые — для работников организаций высшего и среднего профессионального образования.



«Эта инициатива станет дополнительным материальным стимулом для педагогов и будет способствовать сохранению лучших традиций в воспитании молодых исполнителей», — предположила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что от учителей требуется «полная самоотдача». Как именно будут определять получателей грантов и когда начнутся выплаты, не сообщается.

