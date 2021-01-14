Американская гольфистка и фитнес-модель Пейдж Спиранак считает, что мужчина может понять, что чувствует женщина во время орального секса, сдав тест на коронавирус. Как сообщает New York Post, спортсменка рассказала об этом во время записи подкаста.

При обсуждении тестов на коронавирус журналист отметил, что оральный способ прохождения теста — самый неприятный для него.



— Ну вот, теперь ты понимаешь, как себя чувствуют женщины, — неожиданно ответила ему Спиранак.



— Что ты имеешь в виду?



— Думаю, это само собой разумеется, — ответила Спиранак и изобразила оральный секс. — Парни такие милахи. У них что-то оказывается во рту, и они говорят: о нет, это неприятно. А когда девушка наклоняет голову, они говорят: это потрясающе.