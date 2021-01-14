Американская гольфистка и фитнес-модель Пейдж Спиранак считает, что мужчина может понять, что чувствует женщина во время орального секса, сдав тест на коронавирус. Как сообщает New York Post, спортсменка рассказала об этом во время записи подкаста.
При обсуждении тестов на коронавирус журналист отметил, что оральный способ прохождения теста — самый неприятный для него.
— Ну вот, теперь ты понимаешь, как себя чувствуют женщины, — неожиданно ответила ему Спиранак.
— Что ты имеешь в виду?
— Думаю, это само собой разумеется, — ответила Спиранак и изобразила оральный секс. — Парни такие милахи. У них что-то оказывается во рту, и они говорят: о нет, это неприятно. А когда девушка наклоняет голову, они говорят: это потрясающе.
Пейдж Спиранак — американская профессиональная гольфистка и фитнес-модель. В детстве она занималась гимнастикой, но из-за травмы ей пришлось закончить карьеру. В 2015 году Спиранак пришла в большой гольф, приняв участие в Omega Dubai Ladies Classic. Девушка провалилась, но благодаря эффектной внешности и глубокому вырезу на платье привлекла к себе внимание прессы и заслужила несколько контрактов со спонсорами. Впоследствии ее приглашали на другие профессиональные турниры, по всей видимости, в качестве пиар-акции.