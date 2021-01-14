Директор Музея истории Петербурга Колякин написал заявление об отставке. Он может стать спецпредставителем Беглова

Директор Музея истории Петербурга Александр Колякин покидает свой пост. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в комитете по культуре — 14 января там получили подписанное им заявление.



Причину увольнения Колякина в ведомстве назвать затруднились. Сам он в разговоре с «Фонтанкой» отказался от комментариев.



По данным собеседников нашего издания в Смольном, уход Колякина связан со здоровьем. «В этом году ему исполнится 75 лет», — добавил источник, знакомый с положением дел. Еще один собеседник уточнил, что Колякин в ближайшее время может перейти на работу в Смольный и стать специальным представителем губернатора в сфере культуры.

