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Директор Музея истории Петербурга Колякин написал заявление об отставке. Он может стать спецпредставителем Беглова

Директор Музея истории Петербурга Александр Колякин покидает свой пост. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в комитете по культуре — 14 января там получили подписанное им заявление.

Причину увольнения Колякина в ведомстве назвать затруднились. Сам он в разговоре с «Фонтанкой» отказался от комментариев.

По данным собеседников нашего издания в Смольном, уход Колякина связан со здоровьем. «В этом году ему исполнится 75 лет», — добавил источник, знакомый с положением дел. Еще один собеседник уточнил, что Колякин в ближайшее время может перейти на работу в Смольный и стать специальным представителем губернатора в сфере культуры.

Колякин возглавлял Музей городской истории с 2006 года и был в числе самых высокооплачивыемых музейных менеджеров Петербурга. Так, согласно данным комитета по культуре, его средняя зарплата в 2019 году составила 463 тысячи рублей в месяц.

Александр Колякин родился в 1946 году. Он окончил Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности имени С.М.Кирова по специальности «инженер-механик». Кандидат технических и кандидат философских наук. Избирался первым секретарем райкома, Ленинградского горкома и обкома комсомола, секретарем ЦК ВЛКСМ.

В биографии Александра Колякина — работа директором издательства «Наука», коммерческим директором Ленинградского объединения ВАО «Интурист», генеральным директором гранд-отеля «Европа». Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знака Почета», пятью медалями. Женат, имеет двух дочерей и сына. Александр Колякин был участником предвыборного штаба Валентины Матвиенко, когда она избиралась губернатором Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Tattiana
А это что за музей такой? Первый раз слышу, а его директору нехилую зарплату платили... Погуглила - всё равно не поняла. Это что, искусственное объёдинение разных музеев разного масштаба во главе с Петропавловкой? А она сама по себе что, не может считаться музеем или комплексом музеев?
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