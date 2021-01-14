Сегодняшний «тренд» на дорогах Петербурга — аварии, характерные для гололедицы. Самые опасные места в этом отношении — мосты, набережные и путепроводы, где повышенная влажность.
Так, на набережной Кутузова у Летнего сада утром 14 января столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
ДТП в правом ряду на Октябрьской набережной, у перекрёстка с Русановской улицей, собрало небольшую пробку.
На Российском путепроводе, по словам очевидцев, «водитель «Альмеры» сам себе устроил аварию с отбойником». В этом месте очень скользко, отмечают автомобилисты.
При этом загруженность дорог Петербурга сегодня невысокая — 3 балла против обычных 4 по шкале «Яндекса». Утренний максимум составил 6 баллов.
Отметим, что в прогнозе синоптиков на сегодня есть и влажность, и гололедица, и небольшой снег.