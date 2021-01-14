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Как будто гололедица: машины в Петербурге бьются там, где выше влажность

Сегодняшний «тренд» на дорогах Петербурга — аварии, характерные для гололедицы. Самые опасные места в этом отношении — мосты, набережные и путепроводы, где повышенная влажность.

Так, на набережной Кутузова у Летнего сада утром 14 января столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ДТП в правом ряду на Октябрьской набережной, у перекрёстка с Русановской улицей, собрало небольшую пробку.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Российском путепроводе, по словам очевидцев, «водитель «Альмеры» сам себе устроил аварию с отбойником». В этом месте очень скользко, отмечают автомобилисты.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

При этом загруженность дорог Петербурга сегодня невысокая — 3 балла против обычных 4 по шкале «Яндекса». Утренний максимум составил 6 баллов.

Отметим, что в прогнозе синоптиков на сегодня есть и влажность, и гололедица, и небольшой снег.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

LEV65
В Питере вообще народ ездить не умеет. По чистому сухому асфальту постоянно бьются. Недавно довелось мне пожить месяцок в Вологде. Снег с дорог там убирают без фанатизма. Поэтому на большинстве улиц снежное месиво. Морозы побольше, чем здесь. Со знаками - беда. Разметки и под снегом нет. И ведь умудряются ездить без проблем!
муматор
адепты шипов, не иначе.
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