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Липецк замело снегом. Инструктор по горным лыжам решил этим воспользоваться

Сильный снегопад в канун Старого Нового года заставил жителей Липецка изобретать новые способы, как добраться из одной точки в другую. Предупреждаем: повторять трюк инструктора по горным лыжам не только опасно, но и противозаконно.

Видео серфинга по снегу на лыжах за машиной житель Липецка Владислав выложил ночью 14 января на своей странице в Instagram.

Он, как уверяют очевидцы в соцсетях Липецка, проехал на веревке за машиной, которая двигалась на скорости порядка 20–30 километров в час несколько километров по заснеженной, не убранной и полупустой дороге.

Местные власти уверяют, что такого снегопада, как в ночь с 13 на 14 января, не было несколько лет. Снежный покров местами достигал 30 сантиметров.

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Комментарии (3)

USSR_forever
коротко о том, как хреново убирают дороги в России...
Vahmistroff
Что на это скажет Следственный Комитет Российской Федерации? Вроде в его компетенции расследовать преступления такой тяжести.
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