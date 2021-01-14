Сильный снегопад в канун Старого Нового года заставил жителей Липецка изобретать новые способы, как добраться из одной точки в другую. Предупреждаем: повторять трюк инструктора по горным лыжам не только опасно, но и противозаконно.



Видео серфинга по снегу на лыжах за машиной житель Липецка Владислав выложил ночью 14 января на своей странице в Instagram.