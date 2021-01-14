Сильный снегопад в канун Старого Нового года заставил жителей Липецка изобретать новые способы, как добраться из одной точки в другую. Предупреждаем: повторять трюк инструктора по горным лыжам не только опасно, но и противозаконно.
Видео серфинга по снегу на лыжах за машиной житель Липецка Владислав выложил ночью 14 января на своей странице в Instagram.
Он, как уверяют очевидцы в соцсетях Липецка, проехал на веревке за машиной, которая двигалась на скорости порядка 20–30 километров в час несколько километров по заснеженной, не убранной и полупустой дороге.
Местные власти уверяют, что такого снегопада, как в ночь с 13 на 14 января, не было несколько лет. Снежный покров местами достигал 30 сантиметров.