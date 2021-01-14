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В Петербурге скончалась создатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираида Скрипачева. Её госпитализировали с коронавирусом

Почетный председатель правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираида Скрипачева скончалась в Мариинской больнице в Петербурге в ночь на 14 января. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

89-летнюю петербурженку госпитализировали с коронавирусом. Врачи оказались бессильны.

Ираида Борисовна родилась в 1931 году. Все 900 дней блокады она провела в осаждённом Ленинграде. Скрипачева является инициатором создания общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

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Комментарии (5)

ahma
89-летнюю петербурженку госпитализировали с коронавирусом. Врачи оказались бессильны. (c)
sibor
Крокодиловы слёзы чиновника. Ираида Борисовна прожила долгую, трудную и прекрасную жизнь на благо Петербурга. Почему не она Почётный гражданин города, а какой-то дурной чиновник?
260695231
Безмасочники убили ещё одного человека.
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