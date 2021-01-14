В Петербурге за 2020 год построили 3,3 млн кв. м жилья. Почти треть приходится на троих застройщиков-лидеров

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По данным портала, в Петербурге по объемам ввода лидирует холдинг Setl Group c показателем 591,1 тыс. кв. м, за ним идет «Группа ЛСР» с 283,6 тыс. кв. м и третье место заняла компания Glorax Development (входит в Glorax Group) с показателем 200,2 тыс. кв. м введенных жилых площадей. Далее с небольшим основанием следуют Группа «Эталон» и Группа ЦДС, которые сдали 198,9 и 187,1 тыс. квадратов, соответственно. Участники рынка, впрочем, отмечают, что данные ЕРЗ предварительные, а окончательные показатели ввода каждого застройщика станут известны позднее.



— По предварительным данным, в целом в Петербурге в 2020 году введено практически столько же жилья, сколько и годом ранее, — прокомментировала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Застройщики отработали хорошо, большинство из них сдали проекты в установленные сроки, даже в сложных и непредсказуемых условиях пандемии не прекращали строительство. Что касается холдинга Setl Group, то он выполнил все обязательства перед дольщиками и ввел все запланированные проекты в срок, отметили в компании. Точные данные по вводу жилья будут опубликованы чуть позже, но уже сейчас Ольга Трошева отметила, что объем ввода превзойдет показатели 2019 года и составит более миллиона квадратных метров общей площади. Не зависеть от внешних потрясений и сторонних поставщиков помогает выстраивание работы полного цикла, отметили в «Группе ЛСР», которая кроме девелопмента и строительства сама производит стройматериалы: ей принадлежит несколько карьеров по добыче песка и щебня, заводы по производству кирпича и газобетона и два ДСК.

Это позволяет давать стабильно высокие показатели по вводу жилья. В Петербурге в прошлом году «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию последние дома в жилых комплексах «Новая Охта» и «Шуваловский» в Санкт-Петербурге, завершив, таким образом, эти два масштабных проекта. Что касается новой компании в тройке лидеров, то общая площадь введенных Glorax Development в 2020 году проектов составила более 360 тыс. кв. м, из них жилая — 200 тыс. Так, компания в прошлом году ввела в эксплуатацию VI квартал проекта Golden City на намывных территориях Васильевского острова, «Первый квартал» и «Второй квартал» проекта Ligovsky City в историческом центре города, третью очередь «Английской мили» в Красносельском районе. Glorax Development существует 6 лет и начинала свое развитие с реализации социально значимых проектов для города — завершения ряда проектов для обманутых дольщиков. Все обязательства были выполнены. Сейчас Glorax Development работает в основном с масштабными проектами бизнес-класса и в 2021 году планирует анонсировать старт новых проектов, рассматриваются площадки как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, Нижнем Новгороде и других регионах.

— Прошлый год стал во многом определяющим вектором развития девелоперского бизнеса в России, — отметил президент Glorax Development Андрей Биржин. — Мы смогли грамотно перестроить все бизнес-процессы, нарастить свои компетенции и войти в тройку лидеров по жилому строительству в Санкт-Петербурге. Особенно важно, что для нас это не только рекордный количественный показатель, но и качественный. Наши проекты становятся новыми точками притяжения в городе, создают архитектурные доминанты и, как мы считаем, во многом определяют его развитие. Как сообщили в городском комитете по строительству, по данным на последний день 2020 года, в городе введено в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья, включая ИЖС. Стандартно почти половину этого объема ввели в конце года. Таким образом, город выполнил утвержденные Минстроем плановые региональные нормативы по вводу жилья, о которых удалось договориться к концу 2020 года. По данным петербургского комстроя, изначально в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» городу установили план в 5,5 млн кв. м жилья в год, что привело бы к сверхнагрузке на существующую транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Городу удалось договориться с Минстроем о норме ввода жилья на 2020 год в 3,2 млн, на 2021-й — в 3,1 млн, на 2022-й — в 3,4 млн кв. м. Далее норматив будет сокращаться еще: так, на 2023 год запланировано сдать уже 2,7 млн, на 2024-й — 2,65. На протяжении последующих трех лет плановый ввод сократится до 2,5 млн, далее снова поднимется до 3 млн кв. м. Такие цифры вполне вписываются в долгосрочные планы по городскому развитию, прописанные в Стратегии-2035.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»