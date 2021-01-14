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Ежедневная статистика ковидных смертей в стране продолжает расти. Петербург завис у максимума

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 83 человек, что на семь больше, чем фиксировали накануне. Это следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией, опубликованных 14 января.

В российской статистике цифры также ползут вверх. После 566 летальных случаев днём ранее в неё внесли 570 смертей. На первом месте по суточному приросту Петербург. Последний раз аналогичные показатели (84 смерти) были 31 декабря. При этом максимум подтверждённых за сутки смертей в городе — 85.

В Москве 68 новых умерших. На третьем месте Ростовская область — 29 летальных случаев. Ленобласти в этом списке нет.

За весь период пандемии, по данным оперштаба, в России коронавирус стал причиной смерти 63 940. Из них 12 241 скончались в Москве, 8 649 — в Петербурге.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Ниче́.Ложечку толпой облизали, теперь пора толпой в прорубь, с благословения Смольного. Пенсионная реформа в действии.
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