Ежедневная статистика ковидных смертей в стране продолжает расти. Петербург завис у максимума

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 83 человек, что на семь больше, чем фиксировали накануне. Это следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией, опубликованных 14 января.



В российской статистике цифры также ползут вверх. После 566 летальных случаев днём ранее в неё внесли 570 смертей. На первом месте по суточному приросту Петербург. Последний раз аналогичные показатели (84 смерти) были 31 декабря. При этом максимум подтверждённых за сутки смертей в городе — 85.

В Москве 68 новых умерших. На третьем месте Ростовская область — 29 летальных случаев. Ленобласти в этом списке нет.