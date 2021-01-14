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«Сапсан» сбил жителя Нижнего Новгорода в Ленобласти

62-летний уроженец Нижнего Новгорода попал под колеса скоростного поезда «Петербург — Москва». Он шел по путям в неположенном месте.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО 14 января, трагедия случилась накануне около 19.55 в районе железнодорожной станции Любань.

По данным ведомства, мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигналы повышенной громкости. Однако наезда избежать не удалось.

Мужчина от полученных травм скончался.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (4)

265031380
В Любани специально сделали надземный переход, но местное население, в основном пожилое, перелезает через ограждение и скачет через рельсы не удосуживая себя поворотом головы влево и вправо. Это местное развлечение для пенсионеров. Тепловозы притормаживают и гудят, сапсан гудит и снижает скорость, но не помогает.
bombaleilo
Великого или Нижнего в Любани?
kote_5e4d88f83c7f0
С чего вы взяли? За обстановкой следил, сигналы подавал, торможение применил. Никаких вопросов не бывает, ну потаскают немного по кабинетам.
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