Космический корабль SpaceX успешно приводнился в Атлантике после стыковки с МКС

Dragon при помощи парашютной системы опустился в Мексиканский залив примерно в 4:30 по московскому времени. Около Флориды дежурило судно компании SpaceX, которое доставит капсулу для исследований. Корабль Илона Маска привез на Землю груз и результаты научных экспериментов.

Ранее космические суда приподнялись в Тихом океане, однако в NASA считают, что путь через Атлантику будет более быстрым.

Стыковка «грузовика» с американским сегментом МКС произошла в начале декабря. Всего он доставил на станцию три тонны продуктов, а также оборудование и материалы для научных экспериментов. Это уже 21-й полет модели Cargo Dragon к МКС, но первый для модифицированного варианта корабля с номером 2 в названии. Он может доставлять на 20% больше грузов и стыкуется с МКС без помощи манипулятора.