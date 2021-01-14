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Космический корабль SpaceX успешно приводнился в Атлантике после стыковки с МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и смог штатно приводниться в Атлантике.

«Подтверждено приводнение ракеты Dragon, после завершения миссии по пополнению запасов [на МКС]», — сообщается 14 января в Twitter SpaceX.

Dragon при помощи парашютной системы опустился в Мексиканский залив примерно в 4:30 по московскому времени. Около Флориды дежурило судно компании SpaceX, которое доставит капсулу для исследований. Корабль Илона Маска привез на Землю груз и результаты научных экспериментов.

Ранее космические суда приподнялись в Тихом океане, однако в NASA считают, что путь через Атлантику будет более быстрым.

Стыковка «грузовика» с американским сегментом МКС произошла в начале декабря. Всего он доставил на станцию три тонны продуктов, а также оборудование и материалы для научных экспериментов. Это уже 21-й полет модели Cargo Dragon к МКС, но первый для модифицированного варианта корабля с номером 2 в названии. Он может доставлять на 20% больше грузов и стыкуется с МКС без помощи манипулятора.

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Комментарии (1)

dragvs
Помимо этого вчера было 3 статических прожига подряд у Starship SN9, весьма впечатляет. Скоро запуск.

Где там Орел/Федерация за космические 60 млрд рублей, до сих пор макет прототипа на выставке?
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